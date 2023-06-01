СМИ: Премьер Польши заявил, что Украина уже начала контрнаступление
1 июня 202317:55
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью изданию Wprost заявил, что украинская армия уже начала контрнаступление.
Он отметил, что об его эффективности можно будет говорить по итогам ближайших месяцев.
«И мы будем ближе к ответу на вопрос о том, сколько ещё продлится конфликт», - заключил Моравецкий.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Украина собирается перейти в контрнаступление летом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru