СМИ: Премьер Польши заявил, что Украина уже начала контрнаступление

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью изданию Wprost заявил, что украинская армия уже начала контрнаступление.

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Он отметил, что об его эффективности можно будет говорить по итогам ближайших месяцев.

«И мы будем ближе к ответу на вопрос о том, сколько ещё продлится конфликт», - заключил Моравецкий.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Украина собирается перейти в контрнаступление летом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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