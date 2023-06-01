СМИ: Премьер Польши заявил, что Украина уже начала контрнаступление

Он отметил, что об его эффективности можно будет говорить по итогам ближайших месяцев.

«И мы будем ближе к ответу на вопрос о том, сколько ещё продлится конфликт», - заключил Моравецкий.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Украина собирается перейти в контрнаступление летом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».