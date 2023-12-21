«Сложная задача»: Скорое воссоединение КНР и Тайваня назвали невозможным
Китайская сторона предлагает формулу «одно государство – две системы», однако Тайвань не согласен на это, отметил в эфире НСН Андрей Карнеев.
Вопрос воссоединения Китая и Тайваня обсуждается десятилетиями, в ближайшем будущем этого не произойдет ни мирным, ни военным путем, заявил руководитель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Карнеев в интервью НСН.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил лидеру США Джо Байдену, что Пекин воссоединит Тайвань и материковый Китай, передает телекомпания NBC. По их сведениям, Си Цзиньпин не назвал точных сроков, в которые КНР рассчитывает осуществить этот план, но отметил, что это будет сделано «мирно, а не за счет применения силы». Карнеев отметил, что вопрос воссоединения КНР и полуострова крайне сложный.
«Этот вопрос обсуждается десятилетиями. Китайская сторона предлагает формулу «одно государство – две системы», которая используется в Гонконге. С другой стороны, основные партии, которые сейчас определяют на Тайване политическую жизнь, с этой формулой не согласны. Сама перспектива такого присоединения – это очень сложный вопрос. Руководство Китая исходит из того, что в будущем, по мере усиления Китая, будут складываться условия для того, чтобы это объединение произошло не силовым, а другим способом: экономическая интеграция и так далее. Мы можем предположить, что какие-то имеются неофициальные контакты по поводу возможных вариантов, но в целом это очень сложная задача», - сказал Карнеев.
Он также отметил, что кандидаты, которые будут участвовать на выборах главы администрации Тайваня в январе 2024 года, не выступают за скорейшее объединение полуострова с Китаем.
«Если говорить о тех кандидатах, которые участвуют в выборах (главы администрации – ред. НСН) в январе 2024 года, пока они все занимают позицию, которая делает такого рода перспективу достаточно отдаленной. Допустим, партия Гоминьдан исходит из принципиальной позиции «единого Китая». Они за то, чтобы в какой-то перспективе стремиться к объединению. Но у них свое понимание того, на каких условиях можно объединяться. Если разобраться в их позиции, то она тоже не предполагает, что это может произойти в ближайшее время. Трудно сказать, кто имеет больший шанс на победу. Электорат может отдать предпочтение партии Гоминьдан. В этом случае снизится градус напряженности в Тайваньском проливе», - резюмировал собеседник НСН.
Прошлой осенью на съезде партии Си Цзиньпин публично объявил о готовности применить силу в отношении Тайваня в случае вмешательства внешних сил в ситуацию. Он не раз подчеркивал необходимость для армии готовиться к ведению реальных боевых действий. При этом Пекин исключает возможность компромисса в вопросе принадлежности Тайваня, передает «Радиоточка НСН».
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