В Китае заявили, что «независимость Тайваня» означает войну
Китай готов к созданию широких возможностей для мирного воссоединения с Тайванем, но выступает против направленной на «независимость» острова сепаратистской деятельности. Об этом заявил представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа, передает телеканал CGTN.
«Я хочу подчеркнуть, что "независимость Тайваня" означает войну», — указал Чэнь Биньхуа.
По словам представителя властей, материковый Китай «не проявит снисхождения» к сепаратистским силам, если они будут продвигать независимость Тайваня, пишет RT.
Чэнь Биньхуа также напомнил о законе КНР против сецессии, согласно которому государство может применять немирные средства и необходимые меры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности, отмечает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru