В Китае заявили, что «независимость Тайваня» означает войну

Китай готов к созданию широких возможностей для мирного воссоединения с Тайванем, но выступает против направленной на «независимость» острова сепаратистской деятельности. Об этом заявил представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа, передает телеканал CGTN.

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«Я хочу подчеркнуть, что "независимость Тайваня" означает войну», — указал Чэнь Биньхуа.

По словам представителя властей, материковый Китай «не проявит снисхождения» к сепаратистским силам, если они будут продвигать независимость Тайваня, пишет RT.

Чэнь Биньхуа также напомнил о законе КНР против сецессии, согласно которому государство может применять немирные средства и необходимые меры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности, отмечает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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