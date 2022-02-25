Лавров пояснил цель спецоперации на Украине
Спецоперация на Украине проводится с целью освободить украинцев «от гнета» и дать им самим выбрать свое будущее. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД ЛНР Владиславом Дейнего и первым заместителем главы МИД ДНР Сергеем Пересадой, передает РБК.
Лавров отметил, что «киевский режим» встал на путь русофобии и геноцида жителей Донбасса. Он также напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский посоветовал жителям Донбасса, считающими себя русскими, переехать в Россию, так как рано или поздно регион вернется в состав Украины.
Глава МИД РФ добавил, что «наши западные коллеги» поддерживали киевский режим, поощряя «бурное становление неонацизма и русофобии», а также разрушение минских договоренностей.
Ликвидатор аварии в Чернобыле, гид по зоне отчуждения Сергей Мирный в комментарии Тelegram-каналу «Радиоточка НСН» ранее рассказал, зачем российские десантники заняли зону Чернобыльской АЭС.
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