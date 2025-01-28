Словоблудие и политика: «Железный купол» США не защитит от гиперзвуковых ракет
С появлением системы ПРО США против гиперзвуковых ракет также будут совершенствоваться и средства нападения, что сделает ее неэффективной, отметил в эфире НСН Анатолий Дьяков.
США могут разработать систему противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол», однако вероятность поражения гиперзвуковой ракеты с ее помощью будет не велика, заявил преподаватель кафедры общей физики, доцент Московского физико-технического института Анатолий Дьяков в разговоре с НСН.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о разработке системы ПРО «Железный купол». Он поручил главе Пентагона в течение 60 дней представить проект и план развертывания новейшей системы ПРО. Согласно указу, система должна предусматривать в том числе оборону от баллистических, гиперзвуковых, усовершенствованных крылатых ракет и других воздушных атак следующего поколения. Дьяков усомнился в эффективности такой системы.
«Они занимались и продолжают заниматься так называемыми испытаниями «пуля в пулю». Когда летит ракета, они ее собираются уничтожать тоже ракетой, идет перехват боеголовки. Понятно, что у всех процессов есть вероятность поражения. Какова вероятность поражения? Думаю, что она не очень велика. Дальше идет разговор о том, какая допустимая вероятность или необходимая вероятность поражения. Скажем, 0,8 – это, наверное, достаточно высокая вероятность поражения. Но, тем не менее, если из 10 ракет у вас 2 долетают, плюс еще они вооружены ядерными боеголовками, то это все равно проигрыш», - сказал Дьяков.
Он отметил, что сегодня в мире не существует системы, которая могла бы перехватить гиперзвуковые ракеты. При этом с появлением такой ПРО также будут совершенствоваться и средства нападения, что сделает ее неэффективной, указал Дьяков.
«Сегодня таких технологий нет. То, что они могут появиться в будущем, этого исключать нельзя. Все зависит от того, какие усилия и какие средства будут вложены на разработку систем перехвата. Понятно, что ничего постоянного нет, все меняется. Естественно, средства нападения и средства защиты всегда соревновались между собой. Они (США - ред. НСН) не на опережение идут, а на отставание. Средства нападения всегда опережают средства защиты. Но со временем средства защиты достигают в какой-то степени совершенства для существующих средств нападения. А то, что там «Железный купол», здесь много политики, много словоблудия. Ничего железного не бывает в плане защиты», - сказал собеседник агентства.
Кроме того, эксперт напомнил, что США разрабатывают систему ПРО уже порядка 20 лет.
«Свою систему противоракетной обороны Соединенные Штаты делают, наверное, уже лет 20. И до сих пор еще какого-то результата нет. Поэтому за 60 дней можно только набросать вчерне, по каким путям нужно идти. А после этого будет детализация этого проекта и так далее. А потом начнутся экспериментальные разработки, проверка, тестирование. Это годы. Это просто некий указатель на решимость для того, чтобы показать, что он (Трамп - ред. НСН) пришел в офис и начинается работа. При этом нужно понимать, что системы нападения тоже будут совершенствоваться», - добавил он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что шансов легко сбить баллистическую ракету «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении у противника нет. Он отмечал, что «Орешник» был создан на основе прежних конструкторских разработок, уже российского периода, но это современное, очень новое оружие, передает «Радиоточка НСН».
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