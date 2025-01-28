Словоблудие и политика: «Железный купол» США не защитит от гиперзвуковых ракет

США могут разработать систему противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол», однако вероятность поражения гиперзвуковой ракеты с ее помощью будет не велика, заявил преподаватель кафедры общей физики, доцент Московского физико-технического института Анатолий Дьяков в разговоре с НСН.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о разработке системы ПРО «Железный купол». Он поручил главе Пентагона в течение 60 дней представить проект и план развертывания новейшей системы ПРО. Согласно указу, система должна предусматривать в том числе оборону от баллистических, гиперзвуковых, усовершенствованных крылатых ракет и других воздушных атак следующего поколения. Дьяков усомнился в эффективности такой системы.