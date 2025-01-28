Словоблудие и политика: «Железный купол» США не защитит от гиперзвуковых ракет

С появлением системы ПРО США против гиперзвуковых ракет также будут совершенствоваться и средства нападения, что сделает ее неэффективной, отметил в эфире НСН Анатолий Дьяков.

США могут разработать систему противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол», однако вероятность поражения гиперзвуковой ракеты с ее помощью будет не велика, заявил преподаватель кафедры общей физики, доцент Московского физико-технического института Анатолий Дьяков в разговоре с НСН.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о разработке системы ПРО «Железный купол». Он поручил главе Пентагона в течение 60 дней представить проект и план развертывания новейшей системы ПРО. Согласно указу, система должна предусматривать в том числе оборону от баллистических, гиперзвуковых, усовершенствованных крылатых ракет и других воздушных атак следующего поколения. Дьяков усомнился в эффективности такой системы.

США заявили об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты
«Они занимались и продолжают заниматься так называемыми испытаниями «пуля в пулю». Когда летит ракета, они ее собираются уничтожать тоже ракетой, идет перехват боеголовки. Понятно, что у всех процессов есть вероятность поражения. Какова вероятность поражения? Думаю, что она не очень велика. Дальше идет разговор о том, какая допустимая вероятность или необходимая вероятность поражения. Скажем, 0,8 – это, наверное, достаточно высокая вероятность поражения. Но, тем не менее, если из 10 ракет у вас 2 долетают, плюс еще они вооружены ядерными боеголовками, то это все равно проигрыш», - сказал Дьяков.

Он отметил, что сегодня в мире не существует системы, которая могла бы перехватить гиперзвуковые ракеты. При этом с появлением такой ПРО также будут совершенствоваться и средства нападения, что сделает ее неэффективной, указал Дьяков.

«Сегодня таких технологий нет. То, что они могут появиться в будущем, этого исключать нельзя. Все зависит от того, какие усилия и какие средства будут вложены на разработку систем перехвата. Понятно, что ничего постоянного нет, все меняется. Естественно, средства нападения и средства защиты всегда соревновались между собой. Они (США - ред. НСН) не на опережение идут, а на отставание. Средства нападения всегда опережают средства защиты. Но со временем средства защиты достигают в какой-то степени совершенства для существующих средств нападения. А то, что там «Железный купол», здесь много политики, много словоблудия. Ничего железного не бывает в плане защиты», - сказал собеседник агентства.
Гиперзвуковая ракета «Орешник» способна доставить заряд мощностью 900 килотонн

Кроме того, эксперт напомнил, что США разрабатывают систему ПРО уже порядка 20 лет.

«Свою систему противоракетной обороны Соединенные Штаты делают, наверное, уже лет 20. И до сих пор еще какого-то результата нет. Поэтому за 60 дней можно только набросать вчерне, по каким путям нужно идти. А после этого будет детализация этого проекта и так далее. А потом начнутся экспериментальные разработки, проверка, тестирование. Это годы. Это просто некий указатель на решимость для того, чтобы показать, что он (Трамп - ред. НСН) пришел в офис и начинается работа. При этом нужно понимать, что системы нападения тоже будут совершенствоваться», - добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что шансов легко сбить баллистическую ракету «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении у противника нет. Он отмечал, что «Орешник» был создан на основе прежних конструкторских разработок, уже российского периода, но это современное, очень новое оружие, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Минобороны РФ
ТЕГИ:РакетыСША

Горячие новости

Все новости

партнеры