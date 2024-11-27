Гиперзвуковая ракета «Орешник» способна доставить заряд мощностью 900 килотонн

Российская гиперзвуковая баллистическая ракета «Орешник» в ядерном исполнении способна доставить боеголовки общей мощностью до 900 килотонн, что эквивалентно 45 атомным бомбам, использованным в Хиросиме, сообщается на правительственном портале «Объясняем.рф».

Ракета имеет максимальную дальность поражения 5,5 тыс. км и развивает скорость до 10 Мах, что соответствует примерно 12,4 тыс. км/ч. На борту «Орешника» может находиться боевое оснащение массой до 1,5 тонн.

Сергей Миронов объяснил, почему ракету назвали «Орешником»

Как сообщается на портале, система перехвата ракеты возможна только на начальной стадии ее полета, при этом на финальном участке, когда ракета развивает максимальную скорость, перехват становится невозможным.

Для испытаний ракета запускается с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области. Время полета до ключевых объектов НАТО также демонстрирует высокую скорость ракеты: до базы ПРО США в Польше она добирается за 11 минут, до авиабазы Рамштайн в Германии — за 15 минут, а до штаб-квартиры НАТО в Брюсселе — за 17 минут, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: портал объясняем.рф
ТЕГИ:РоссияГиперзвуковое ОружиеРакета

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