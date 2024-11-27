Гиперзвуковая ракета «Орешник» способна доставить заряд мощностью 900 килотонн

Как сообщается на портале, система перехвата ракеты возможна только на начальной стадии ее полета, при этом на финальном участке, когда ракета развивает максимальную скорость, перехват становится невозможным.

Для испытаний ракета запускается с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области. Время полета до ключевых объектов НАТО также демонстрирует высокую скорость ракеты: до базы ПРО США в Польше она добирается за 11 минут, до авиабазы Рамштайн в Германии — за 15 минут, а до штаб-квартиры НАТО в Брюсселе — за 17 минут, передает «Радиоточка НСН».