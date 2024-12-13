США заявили об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты

В США прошли успешные испытания гиперзвуковой ракеты, сообщает Министерство обороны.

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Речь идет о конвенциональной гиперзвуковой ракете, которая была запущена с мыса Канаверал во Флориде.

Пентагон отметил, что это второй успешный тест подобного вида оружия за год.

Ранее стало известно, что США намерены ускорить разработку и испытания гиперзвуковых ракет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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