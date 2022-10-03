Песков: Референдумов по вопросу о границах новых территорий не планируется

Проведение референдумов по вопросу о границах, в которых новые территории вошли в состав России, не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Новые субъекты присоединятся к России в границах на день их образования

«Сейчас пока нет», — ответил представитель Кремля на вопрос о возможных референдумах.

При этом Песков отметил, что в вопросе границ Херсонской и Запорожской областей власти продолжат советоваться с населением. По словам пресс-секретаря, «любая конфигурация будет зависеть только от воли людей, которые проживают на той или иной территории».

Референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях прошли 23-27 сентября, жители регионов поддержали их присоединение к РФ. Как отмечается во внесенных в Госдуму международных договорах, новые территории войдут в состав России в границах, в которых существуют на день образования и день присоединения к РФ.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:РегионыРеферендумДмитрий Песков
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