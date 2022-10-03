Песков: Референдумов по вопросу о границах новых территорий не планируется

«Сейчас пока нет», — ответил представитель Кремля на вопрос о возможных референдумах.

При этом Песков отметил, что в вопросе границ Херсонской и Запорожской областей власти продолжат советоваться с населением. По словам пресс-секретаря, «любая конфигурация будет зависеть только от воли людей, которые проживают на той или иной территории».

Референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях прошли 23-27 сентября, жители регионов поддержали их присоединение к РФ. Как отмечается во внесенных в Госдуму международных договорах, новые территории войдут в состав России в границах, в которых существуют на день образования и день присоединения к РФ.

