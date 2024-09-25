Словенский премьер поблагодарил Баха за допуск россиян на Олимпиаду — 2024
Глава словенского правительства Роберт Голоб выразил благодарность президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху за допуск белорусских и российских спортсменов к выступлениям на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе. Об этом сообщает портал МОК.
Голоб отметил вклад Баха в дело мира на Играх 2024 года и поблагодарил Баха за проведение Олимпиады.
Напомним, на Олимпиаде под нейтральным флагом соревновались 15 российских спортсменов. В их активе одна серебряная медаль, которую в парных соревнованиях добыли теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева.
Ранее российских участников Паралимпиады в Париже оставили без традиционных подарков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru