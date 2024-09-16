Российским атлетам отказались дарить подарки за участие в Паралимпиаде

Российских участников Паралимпиады в Париже оставили без традиционных подарков. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил трёхкратный паралимпийский чемпион по лёгкой атлетике Андрей Вдовин.

Сборная Китая досрочно победила на Паралимпиаде-2024

По его словам, россиянам не стали дарить смартфоны от спонсоров. Это складные модели Samsung Galaxy Z Flip 6 в корпусе с изображением олимпийских колец, которые входили в состав приветственного набора спортсменов.

«Мы обращались к официальным представителям этого спонсора Паралимпиады. Нам ответили: вы неофициальная делегация, поэтому вам не положено», - заключил спортсмен.

Ранее Вдовин выиграл в Париже золотую медаль в беге на 400 метров в классе T37 (спортсмены с поражениями опорно-двигательного аппарата), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ABACA / ТАСС
ТЕГИ:РоссиянеПарижПаралимпийские Игры

Горячие новости

Все новости

партнеры