Российским атлетам отказались дарить подарки за участие в Паралимпиаде
Российских участников Паралимпиады в Париже оставили без традиционных подарков. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил трёхкратный паралимпийский чемпион по лёгкой атлетике Андрей Вдовин.
По его словам, россиянам не стали дарить смартфоны от спонсоров. Это складные модели Samsung Galaxy Z Flip 6 в корпусе с изображением олимпийских колец, которые входили в состав приветственного набора спортсменов.
«Мы обращались к официальным представителям этого спонсора Паралимпиады. Нам ответили: вы неофициальная делегация, поэтому вам не положено», - заключил спортсмен.
Ранее Вдовин выиграл в Париже золотую медаль в беге на 400 метров в классе T37 (спортсмены с поражениями опорно-двигательного аппарата), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru