Российская пловчиха Лукьяненко завоевала золото Паралимпиады и установила рекорд
Российская спортсменка Дарья Лукьяненко завоевала золотую медаль на Паралимпийских играх в Париже, победив в заплыве на 200 метров комплексным плаванием в категории SM11 (для спортсменов с нарушением зрения).
22-летняя Лукьяненко установила новый мировой рекорд с результатом 2 минуты 37,77 секунды, улучшив свое предыдущее достижение, установленное в апреле этого года.
Серебряную медаль выиграла китаянка Ма Цзя, показав время 2 минуты 38,70 секунды, а третье место заняла ее соотечественница Цай Ливэнь с результатом 2 минуты 41,83 секунды.
Ранее на этих Играх Лукьяненко уже завоевала две бронзовые медали — на дистанциях 400 метров вольным стилем и 100 метров на спине.
Всего российские спортсмены в Париже завоевали 37 медалей, из которых девять золотых, 15 серебряных и 13 бронзовых. Российская команда выступает под нейтральным статусом, и в соревнованиях участвуют 88 атлетов из России, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Объем денежных переводов россиян в Индию вырос в 100 раз за год
- Российская пловчиха Лукьяненко завоевала золото Паралимпиады и установила рекорд
- Новый фильм Альмодовара сорвал 18-минутные овации в Венеции
- Водитель бензовоза погиб в ДТП на трассе М-11 «Нева» в Тверской области
- Запрет на строительство микроквартир в Подмосковье начнет действовать 1 января
- Опрос: 35,1% россиян побывали за границей летом
- США хотят в ближайшие недели объявить о новом пакете помощи Украине
- «Прощай, Comedy»: Канделаки рассказала о работе Харламова на посту продюсера проекта
- Российские пловцы завоевали медали Паралимпийских игр в Париже
- Путин представил кандидатов на пост главы Кабардино-Балкарии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru