Российская пловчиха Лукьяненко завоевала золото Паралимпиады и установила рекорд

Российская спортсменка Дарья Лукьяненко завоевала золотую медаль на Паралимпийских играх в Париже, победив в заплыве на 200 метров комплексным плаванием в категории SM11 (для спортсменов с нарушением зрения).

22-летняя Лукьяненко установила новый мировой рекорд с результатом 2 минуты 37,77 секунды, улучшив свое предыдущее достижение, установленное в апреле этого года.