Российская пловчиха Лукьяненко завоевала золото Паралимпиады и установила рекорд

Российская спортсменка Дарья Лукьяненко завоевала золотую медаль на Паралимпийских играх в Париже, победив в заплыве на 200 метров комплексным плаванием в категории SM11 (для спортсменов с нарушением зрения).

22-летняя Лукьяненко установила новый мировой рекорд с результатом 2 минуты 37,77 секунды, улучшив свое предыдущее достижение, установленное в апреле этого года.

Российские пловцы завоевали медали Паралимпийских игр в Париже

Серебряную медаль выиграла китаянка Ма Цзя, показав время 2 минуты 38,70 секунды, а третье место заняла ее соотечественница Цай Ливэнь с результатом 2 минуты 41,83 секунды.

Ранее на этих Играх Лукьяненко уже завоевала две бронзовые медали — на дистанциях 400 метров вольным стилем и 100 метров на спине.

Всего российские спортсмены в Париже завоевали 37 медалей, из которых девять золотых, 15 серебряных и 13 бронзовых. Российская команда выступает под нейтральным статусом, и в соревнованиях участвуют 88 атлетов из России, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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