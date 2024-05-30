Словения решила признать Палестину
Правительство Словении объявило о решении признать Палестину в качестве независимого государства. Об этом сообщает пресс-служба МИД страны.
По словам главы внешнеполитического ведомства Тани Файон, это единственный способ для Израиля и Палестины «сосуществовать в мире».
«Израильтяне и палестинцы имеют право растить своих детей в условиях мира, безопасности и процветания в своих собственных государствах», — заключила министр.
Отмечается, что теперь решение правительства должен утвердить парламент Словении.
Ранее парламент Дании отказался признавать Палестину государством, указав на отсутствие необходимых для этого условий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru