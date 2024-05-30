Словения решила признать Палестину

По словам главы внешнеполитического ведомства Тани Файон, это единственный способ для Израиля и Палестины «сосуществовать в мире».

«Израильтяне и палестинцы имеют право растить своих детей в условиях мира, безопасности и процветания в своих собственных государствах», — заключила министр.

Отмечается, что теперь решение правительства должен утвердить парламент Словении.

Ранее парламент Дании отказался признавать Палестину государством, указав на отсутствие необходимых для этого условий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».