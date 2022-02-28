Словакия закрыла воздушное пространство для России
Словакия с 28 февраля закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов. Об этом рассказал глава Минтранса Андрей Долежал.
Ранее из-за военной операции на Украине ЕС запретил самолетам из России осуществлять полеты над территорией стран союза. В ответ на это РФ также запретила европейским авиакомпаниям осуществлять полеты в своем воздушном пространстве.
Замминистра иностранных дел России Евгений Иванов заявил, что наша страна начнет вывозить россиян из государств Евросоюза.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru