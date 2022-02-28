Словакия закрыла воздушное пространство для России

Ранее из-за военной операции на Украине ЕС запретил самолетам из России осуществлять полеты над территорией стран союза. В ответ на это РФ также запретила европейским авиакомпаниям осуществлять полеты в своем воздушном пространстве.

Замминистра иностранных дел России Евгений Иванов заявил, что наша страна начнет вывозить россиян из государств Евросоюза.