Словакия закрыла воздушное пространство для России

Словакия с 28 февраля закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов. Об этом рассказал глава Минтранса Андрей Долежал.

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Ранее из-за военной операции на Украине ЕС запретил самолетам из России осуществлять полеты над территорией стран союза. В ответ на это РФ также запретила европейским авиакомпаниям осуществлять полеты в своем воздушном пространстве.

Замминистра иностранных дел России Евгений Иванов заявил, что наша страна начнет вывозить россиян из государств Евросоюза.

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