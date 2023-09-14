Словакия выслала одного сотрудника посольства России

В сообщении говорится, что российский дипломат должен покинуть территорию Словакии, так как его деятельность «противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях».

Ранее российские власти объявили персонами нон грата первого секретаря американского посольства Дж. Силлина и второго секретаря Д. Бернстайна, чьи действия были признаны несовместимыми с дипломатическим статусом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

