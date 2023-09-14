Словакия выслала одного сотрудника посольства России
14 сентября 202318:01
Власти Словакии приняли решение о высылке одного сотрудника посольства России в Братиславе, сообщает МИД страны.
В сообщении говорится, что российский дипломат должен покинуть территорию Словакии, так как его деятельность «противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях».
Ранее российские власти объявили персонами нон грата первого секретаря американского посольства Дж. Силлина и второго секретаря Д. Бернстайна, чьи действия были признаны несовместимыми с дипломатическим статусом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru