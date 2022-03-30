Словакия потребовала сократить персонал посольства России

Власти Словакии потребовали сократить персонал посольства России в Братиславе на 35 человек. Об этом сообщает информационное агентство TASR со ссылкой на МИД республики.

По данным источника, в министерство иностранных дел Словакии был приглашен посол РФ Игорь Братчиков и ему вручили дипломатическую ноту с уведомлением о таком решении.