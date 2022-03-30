Словакия потребовала сократить персонал посольства России
Власти Словакии потребовали сократить персонал посольства России в Братиславе на 35 человек. Об этом сообщает информационное агентство TASR со ссылкой на МИД республики.
По данным источника, в министерство иностранных дел Словакии был приглашен посол РФ Игорь Братчиков и ему вручили дипломатическую ноту с уведомлением о таком решении.
В посольстве России подтвердили вызов посла. При этом отмечается, что иных комментариев, в том числе по поводу предстоящего сокращения численности персонала, в ведомстве не предоставили.
Ранее представители МИД РФ объявили об ответных мерах на действия Прибалтийских стран по высылке российских дипломатов.
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