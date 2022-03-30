Словакия потребовала сократить персонал посольства России

Власти Словакии потребовали сократить персонал посольства России в Братиславе на 35 человек. Об этом сообщает информационное агентство TASR со ссылкой на МИД республики.

По данным источника, в министерство иностранных дел Словакии был приглашен посол РФ Игорь Братчиков и ему вручили дипломатическую ноту с уведомлением о таком решении.

Российское посольство направило ноту в МИД ФРГ из-за атаки на мемориал в Берлине

В посольстве России подтвердили вызов посла. При этом отмечается, что иных комментариев, в том числе по поводу предстоящего сокращения численности персонала, в ведомстве не предоставили.

Ранее представители МИД РФ объявили об ответных мерах на действия Прибалтийских стран по высылке российских дипломатов.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:РоссияМИДПосолПосольствоСловакия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры