СМИ: Евросоюз разработал новый план помощи Украине
Европейская служба внешних связей разработала новый способ военной поддержки Украины, сообщает The Wall Street Journal.
По данным издания, он оценивается в сумму более 20 миллиардов евро. Причиной стали разногласия по поводу размера пакета помощи Киеву. Ранее Венгрия выступила против выделения 50 миллиардов евро.
Также предполагается создание специального фонда, который возьмет около 6,5 миллиарда евро из Европейского фонда мира.
Ранее представители Венгрии не позволили странам Евросоюза согласовать размер ежегодного бюджета фонда помощи Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российскую орбитальную станцию оснастят суперкомпьютером
- В России предложили отстранять от работы топ-менеджеров банков за утечку данных
- СМИ: Евросоюз разработал новый план помощи Украине
- Депутат Рады Дубинский заявил о начале операции по политической зачистке
- Симоньян назвала главное отличие России от Украины
- СМИ: выживший при крушении самолета в Афганистане вышел к людям
- Кличко: Украина движется в неправильном направлении
- Кандидат в президенты США Хейли продолжит гонку против Трампа
- Два человека погибли в автоаварии с «Газелью» и легковушкой в Дагестане
- Штаб Трампа призвал всех республиканцев сплотиться вокруг своего кандидата
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru