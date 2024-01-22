СМИ: Евросоюз разработал новый план помощи Украине

По данным издания, он оценивается в сумму более 20 миллиардов евро. Причиной стали разногласия по поводу размера пакета помощи Киеву. Ранее Венгрия выступила против выделения 50 миллиардов евро.

Также предполагается создание специального фонда, который возьмет около 6,5 миллиарда евро из Европейского фонда мира.

Ранее представители Венгрии не позволили странам Евросоюза согласовать размер ежегодного бюджета фонда помощи Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

