Премьер-министр Словакии Фицо прибыл на Украину

Премьер Словакии Роберт Фицо прибыл в Ужгород, где встретится с украинским коллегой Денисом Шмыгалем. Об этом последний сообщил в своем Telegram-канале.

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На встрече стороны обсудят двусторонние отношения и «поддержку европейских инициатив», отметил Шмыгаль.

«Рассчитываем на конструктивный и прагматичный диалог», - добавил он.

Ранее Фицо заявил, что Украина сегодня находится под «абсолютным влиянием» Вашингтона, и в территориальных вопросах Киеву придется идти с Россией на «болезненный компромисс». Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:УкраинаСловакия

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