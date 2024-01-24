Премьер-министр Словакии Фицо прибыл на Украину
24 января 202412:47
Премьер Словакии Роберт Фицо прибыл в Ужгород, где встретится с украинским коллегой Денисом Шмыгалем. Об этом последний сообщил в своем Telegram-канале.
На встрече стороны обсудят двусторонние отношения и «поддержку европейских инициатив», отметил Шмыгаль.
«Рассчитываем на конструктивный и прагматичный диалог», - добавил он.
Ранее Фицо заявил, что Украина сегодня находится под «абсолютным влиянием» Вашингтона, и в территориальных вопросах Киеву придется идти с Россией на «болезненный компромисс». Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru