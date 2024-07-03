Словакия отказалась отправлять на Украину своих солдат

Политик добавил, что глава правительства Словакии Роберт Фицо еще в феврале 2024 года заявил, что предпочтет собственную отставку участию солдат своей страны в конфликте на Украине.

Ранее сообщалось, что власти Франции могут в скором времени направить на Украину военных инструкторов.

