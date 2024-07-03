Словакия отказалась отправлять на Украину своих солдат
3 июля 202415:38
Отправить солдат на Украину Словакию не заставит никакая сила, заверил глава Минобороны и вице-премьер Словакии Роберт Калиняк в эфире программы Diskusia na palete, интервью доступно на YouTube.
Политик добавил, что глава правительства Словакии Роберт Фицо еще в феврале 2024 года заявил, что предпочтет собственную отставку участию солдат своей страны в конфликте на Украине.
Ранее сообщалось, что власти Франции могут в скором времени направить на Украину военных инструкторов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru