Словакия не даст «ни цента» на военную помощь Украине

Словакия не намерена давать деньги на военную помощь Украине. Об этом в своих соцсетях заявил премьер-министр страны Роберт Фицо.

Президент Словакии пообещал рассмотреть петицию об отмене санкций против России

Он написал, что Братислава не даст «ни цента», а также не будет участвовать в какой-либо военной миссии на Украине.

Также Фицо добавил, что Словакия продолжит наращивать усилия по восстановлению транзита газа через Украину, и отверг введение Евросоюзом санкций против Венгрии.

Ранее депутат Европарламента от Словакии Любош Блаха назвал абсурдной идею размещения миротворческого контингента на Украине, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаВооружениеСловакия

Горячие новости

Все новости

партнеры