Словакия не даст «ни цента» на военную помощь Украине
17 марта 202516:50
Словакия не намерена давать деньги на военную помощь Украине. Об этом в своих соцсетях заявил премьер-министр страны Роберт Фицо.
Он написал, что Братислава не даст «ни цента», а также не будет участвовать в какой-либо военной миссии на Украине.
Также Фицо добавил, что Словакия продолжит наращивать усилия по восстановлению транзита газа через Украину, и отверг введение Евросоюзом санкций против Венгрии.
Ранее депутат Европарламента от Словакии Любош Блаха назвал абсурдной идею размещения миротворческого контингента на Украине, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru