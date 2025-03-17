Словакия не даст «ни цента» на военную помощь Украине

Он написал, что Братислава не даст «ни цента», а также не будет участвовать в какой-либо военной миссии на Украине.

Также Фицо добавил, что Словакия продолжит наращивать усилия по восстановлению транзита газа через Украину, и отверг введение Евросоюзом санкций против Венгрии.

Ранее депутат Европарламента от Словакии Любош Блаха назвал абсурдной идею размещения миротворческого контингента на Украине, сообщает RT.

