Президент Словакии пообещал рассмотреть петицию об отмене санкций против России

Президент Словакии Петер Пеллегрини признал, что некоторые европейские санкции против России наносят ущерб экономике страны, и пообещал изучить петицию о проведении референдума об их отмене.

Петиция, собравшая более 450 тысяч подписей, была передана ему активистами гражданского объединения «Брат за брата».

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Пеллегрини отметил, что санкции, введенные Европейским Союзом, действительно оказывают негативное влияние на словацкую промышленность, и с этим нельзя не согласиться. Однако, по его словам, решение об отмене санкций принимает Европейский совет, в котором голосует премьер-министр Словакии. В связи с этим, чтобы изменить позицию Словакии, потребуется решение Совета.

Президент добавил, что изучит петицию и проверит, содержит ли она конкретное требование о проведении референдума, и если это не так, то она будет рассматриваться как призыв к правительству изменить свою позицию на уровне Европейского совета, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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