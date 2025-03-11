Президент Словакии пообещал рассмотреть петицию об отмене санкций против России

Президент Словакии Петер Пеллегрини признал, что некоторые европейские санкции против России наносят ущерб экономике страны, и пообещал изучить петицию о проведении референдума об их отмене.

Петиция, собравшая более 450 тысяч подписей, была передана ему активистами гражданского объединения «Брат за брата».