Президент Словакии пообещал рассмотреть петицию об отмене санкций против России
Президент Словакии Петер Пеллегрини признал, что некоторые европейские санкции против России наносят ущерб экономике страны, и пообещал изучить петицию о проведении референдума об их отмене.
Петиция, собравшая более 450 тысяч подписей, была передана ему активистами гражданского объединения «Брат за брата».
Пеллегрини отметил, что санкции, введенные Европейским Союзом, действительно оказывают негативное влияние на словацкую промышленность, и с этим нельзя не согласиться. Однако, по его словам, решение об отмене санкций принимает Европейский совет, в котором голосует премьер-министр Словакии. В связи с этим, чтобы изменить позицию Словакии, потребуется решение Совета.
Президент добавил, что изучит петицию и проверит, содержит ли она конкретное требование о проведении референдума, и если это не так, то она будет рассматриваться как призыв к правительству изменить свою позицию на уровне Европейского совета, передает «Радиоточка НСН».
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