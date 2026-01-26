«Российская нефть для Индии идет, пусть с небольшой, но со скидкой, а все остальные скидок не дают. Россия заняла первое место по объему поставок нефти в Индию - мы наиболее выгодный для нее поставщик. Поэтому Индии выгодно отказываться не от российской нефти в пользу какой-то другой, а от российской в пользу нефти так называемого «неизвестного поставщика», - пояснил эксперт Финуниверситета.

Удерживать индийских покупателей дополнительными скидками России вряд ли получится, но даже небольшой дисконт имеет значение.

«Когда мы говорим про увеличение скидок, то речь идет про рост издержек. Стоимость перевозки у нас становится выше из-за того, что Украина атакует танкеры, дорожает стоимость перевозки и страхование российской нефти. А американские санкции в отношении «Роснефти» и «Лукойла» привели к тому, что нужно нанимать посредников, чтобы они перепродавали твою нефть. Растут издержки на перевозку, а когда доходит до потребителей нефти, то там есть небольшая скидка. За счет скидки мы вышли на рынок Индии в 2022 году и первое место на нем ни разу не теряли. Даже небольшая скидка – это существенное привлечение покупателей», - пояснил Юшков.

Если же Индия откажется от нефти из России, то сможет заместить ее энергоресурсами прежде всего из стран Ближнего Востока.

«В Индию поступает нефть из ближневосточных стран, так как там короткое транспортное плечо. Из Персидского залива танкер буквально в течение суток, двух доходит до Индии. Поэтому замещать российскую нефть будут именно ближневосточные производители. Бразилия чуть-чуть сможет увеличить поставки», - добавил эксперт по энергетической безопасности.

В августе 2025 года Вашингтон ввел дополнительные 25-процентные тарифы на товары из Индии в связи с импортом российской нефти, увеличив общую тарифную ставку до 50%.

Потолок цен на российскую нефть влияет на количестве перевозящих топливо танкеров, но их пока хватает, рассказал ранее в беседе с НСН эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

