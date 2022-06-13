Словакия и Польша выступили за скорейшее получение Украиной статуса кандидата в ЕС
Президенты Словакии и Польши Зузана Чапутова и Анджей Дуда в ходе видеосвязи с украинским лидером Владимиром Зеленским выступили за скорейшее получение Украиной статуса кандидата в члены Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС.
По мнению польского и словацкого лидера, статус должен быть предоставлен на ближайшем саммите стран ЕС. Президент Словакии, в частности, планирует переговорить перед саммитом со своими коллегами, которые скептически воспринимают эту идею.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что, процесс вступления в ЕС «может занять многие годы и даже десятилетия».
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