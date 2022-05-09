Макрон заявил, что вступление Украины в Евросоюз займёт многие годы

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что, в краткосрочной перспективе, Евросоюз «не может быть единственным средством структурирования европейского континента», сообщает ТАСС.

Макрон в беседе с Зеленским пообещал усилить военную и гуманитарную помощь Украине

Выступая в Европарламенте на конференции о будущем Европы он отметил, что процесс вступления в организацию «может занять многие годы и даже десятилетия».

Французский лидер подчеркнул, что «Украина уже является членом европейской семьи», а чтобы ускорить участие Киева в делах Европы он предложил создать «европейское политическое сообщество».

«Необходимо переосмыслить географию и организацию европейского сотрудничества, чтобы ответить на чаяния не только Украины, но и Грузии, и Молдавии, также желающих вступить в ЕС», - добавил Макрон.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский передал главе представительства ЕС в Киеве Матти Маасикасу заполненную анкету-опросник, что необходимо для получения страной статуса кандидата на вступление в Евросоюз

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФранцияУкраинаЕвросоюзЭммануэль Макрон
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