Словакия больше не будет более помогать Украине вооружением

Словакия больше не будет более помогать Украине вооружением, заявил глава МИД страны Юрай Бланар на встрече министров иностранных дел ЕС по вопросам дальнейшей помощи Украине.

Шольц заявил, что ФРГ передала Украине военную помощь на 600 млн евро

По его словам, Словакия поддерживает мирные пути разрешения конфликта на Украине.

Бланар подчеркнул, что предыдущее правительство уже оставило страну без ПВО, отправив на Украину ЗРК С-300.

Ранее стало известно, что Германия, Бельгия, Дания и Норвегия выделят Украине военную поддержку еще на 1,4 миллиарда евро, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ВооружениеПолитикаСловакияУкраина

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