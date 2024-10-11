Шольц заявил, что ФРГ передала Украине военную помощь на 600 млн евро
11 октября 202416:18
Германия передала Украине ранее обещанный пакет военной помощи. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
В ходе совместной конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским он уточнил, что стоимость переданного пакета оценивается в 600 млн евро.
Шольц добавил, что помимо прочего Украине передали ЗРК Iris-T SLM, БМП, танки, самоходные гаубицы, боеприпасы и дроны.
Ранее канцлер Шольц заявил, что Германия не намерена отказываться от поставок оружия Израилю, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru