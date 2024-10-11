Шольц заявил, что ФРГ передала Украине военную помощь на 600 млн евро

Германия передала Украине ранее обещанный пакет военной помощи. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

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В ходе совместной конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским он уточнил, что стоимость переданного пакета оценивается в 600 млн евро.

Шольц добавил, что помимо прочего Украине передали ЗРК Iris-T SLM, БМП, танки, самоходные гаубицы, боеприпасы и дроны.

Ранее канцлер Шольц заявил, что Германия не намерена отказываться от поставок оружия Израилю, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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