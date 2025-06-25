Приглашение Канады в ЕС объяснили психологическим давлением на Трампа
В Европе видят напряженные отношения Дональда Трампа с властями Канады, поэтому пытаются использовать это в своих интересах, заявил НСН Павел Кошкин.
Слова о возможном вступлении Канады в Евросоюз можно считать информационными «вбросами» с целью оказать некое психологическое давление на главу США Дональда Трампа. Об этом в беседе с НСН рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин.
Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас заявила агентству Bloomberg, что Канада могла бы вступить в Евросоюз, поскольку граничит с ним по Арктике. Идеи о возможном вступлении Канады в ЕС стали распространяться в экспертных политических кругах в ответ на угрозы президента США о принудительном включении Канады в состав Соединенных Штатов. Кошкин отметил, что эти слова не стоит принимать всерьез.
«Попытки Европы интегрировать Канаду в Евросоюз выглядят как сиюминутная политическая риторика на фоне напряженных отношений с США. Не секрет, что Дональд Трамп и министр Канады Марк Карни находятся в натянутых отношениях. Плюс Трамп неоднократно позволял себе такие саркастические высказывания о вступлении Канады в США в качестве 51-го штата. Естественно, все это накладывает отпечаток на двусторонние отношения. А Европа как наблюдатель пытается просто эксплуатировать данную ситуацию в своих интересах. Так что это просто попытка вбросить эту идею в СМИ и посмотреть, как на нее отреагируют лидеры других стран, в том числе Трамп. Это не нужно воспринимать серьезно», - рассказал он.
При этом Кошкин указал на «фрагментацию», которая сейчас происходит в Евросоюзе, а высказывание Каллас также расценил как способ психологического давления.
«Сейчас мы смотрим на какую-то фрагментацию в странах Европы. Это нельзя назвать расколом, все-таки это просто такие разногласия и попытки прийти к общему знаменателю. И чтобы к нему прийти, используются разные риторические манипулятивные приемы. В данном случае заявление Каллас мне видится именно как попытка психологического и информационного давления», - уточнил он.
Ранее, 6 мая, Трамп во время встречи с Карни в Белом доме назвал реалистичным присоединение Канады к Соединенным Штатам при обоюдном согласии сторон, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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