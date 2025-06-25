Слова о возможном вступлении Канады в Евросоюз можно считать информационными «вбросами» с целью оказать некое психологическое давление на главу США Дональда Трампа. Об этом в беседе с НСН рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин.

Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас заявила агентству Bloomberg, что Канада могла бы вступить в Евросоюз, поскольку граничит с ним по Арктике. Идеи о возможном вступлении Канады в ЕС стали распространяться в экспертных политических кругах в ответ на угрозы президента США о принудительном включении Канады в состав Соединенных Штатов. Кошкин отметил, что эти слова не стоит принимать всерьез.