Шлосберг: сентенция Фадеева - вранье
Глава фракции «Яблока» в заксобрании Псковской области в эфире НСН назвал причину нехватки высокопрофессиональных политиков в стране.
В российских регионах недостаточно профессиональных политиков, заявил глава президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на открытии второго полуфинала конкурса «Лидеры России. Политика».
По словам Фадеева, одна из проблем российского общества заключается в том, что политикой занимаются те, кто в этом не понимают, ошибочно считая, что политика - это занятие, не требующее особой подготовки и компетенции. При этом, по его мнению, у федеральных политиков достаточно высокий уровень, важно усиливать кадры в регионах.
Глава фракции «Яблока» в заксобрании Псковской области Лев Шлосберг в эфире НСН назвал причину нехватки высокопрофессиональных политиков в стране.
«У нас везде низкий уровень политиков, не только в регионах, но и по всей стране. Потому что сильные, независимые политики вырастают в условиях свободы, демократической конкуренции, свободных и честных выборов, свободы слова и свободы печати, независимого суда. Тогда в стране будут независимые политики, федерального, регионального и местного уровня, потому что политика – это интересный вид работы. И многие люди способны к политике. Но когда политика превратилась в минное поле, для многих людей участие в оппозиционной политике превращается в угрозу жизни, то число людей, желающих участвовать в политике, существенно сокращается. Поэтому сейчас в политике сейчас те, кто готов заниматься политикой с учетом всех этих рисков, в том числе личных. Поэтому политиков немного», - объяснил Шлосберг.
Он полагает, что ситуация будет меняться, так как критическое отношение к власти в России, по его мнению, начинает расти.
«Люди не согласны с имитациями, не согласны с ложными институтами, в обществе нарастает потребность в демократии и демократических политиках. Оно рано или поздно таких людей из своей среды выдвинет. Оно это делает и сейчас, просто сейчас таких людей один на много тысяч. Чем более критичным по отношению к властям будет настроение общества, тем больше людей из гражданских активистов будут переходить в статус политиков и заниматься политикой даже в таких условиях и при таких выборах, как они есть сейчас», - отметил псковский политик.
Шлосберг также предрек будущую радикализацию российского общества.
«Люди не будут связывать надежды на смену власти с выборами. Это очень опасно, может привести Россию к ситуации начала XX века, что крайне нежелательно. Это может привести к большой крови. На мой взгляд, сейчас руководители государства и руководители таких псевдообщественных институтов, как Общественная палата и Совет при президенте во главе с Фадеевым, не осознают, насколько далеко власти ушли от людей. Потребности общества не удовлетворяются действующими властями. Эта пропасть нарастает буквально ежедневно. Я думаю, сентенция Фадеева о недостатке политиков в регионах, это либо сознательное вранье, либо полное непонимание того, что происходит в России в реальной жизни», - заключил «яблочник».
В Москве открылся второй полуфинал конкурса «Лидеры России. Политика», который продлится до 26 сентября. Победителями первого полуфинала стали 50 человек.
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