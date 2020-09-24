Шлосберг: сентенция Фадеева - вранье

В российских регионах недостаточно профессиональных политиков, заявил глава президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на открытии второго полуфинала конкурса «Лидеры России. Политика».

По словам Фадеева, одна из проблем российского общества заключается в том, что политикой занимаются те, кто в этом не понимают, ошибочно считая, что политика - это занятие, не требующее особой подготовки и компетенции. При этом, по его мнению, у федеральных политиков достаточно высокий уровень, важно усиливать кадры в регионах.

Глава фракции «Яблока» в заксобрании Псковской области Лев Шлосберг в эфире НСН назвал причину нехватки высокопрофессиональных политиков в стране.

«У нас везде низкий уровень политиков, не только в регионах, но и по всей стране. Потому что сильные, независимые политики вырастают в условиях свободы, демократической конкуренции, свободных и честных выборов, свободы слова и свободы печати, независимого суда. Тогда в стране будут независимые политики, федерального, регионального и местного уровня, потому что политика – это интересный вид работы. И многие люди способны к политике. Но когда политика превратилась в минное поле, для многих людей участие в оппозиционной политике превращается в угрозу жизни, то число людей, желающих участвовать в политике, существенно сокращается. Поэтому сейчас в политике сейчас те, кто готов заниматься политикой с учетом всех этих рисков, в том числе личных. Поэтому политиков немного», - объяснил Шлосберг.