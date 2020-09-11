Стартовало досрочное голосование на региональных выборах
В России началось досрочное голосование на выборах в ряде регионов. Оно продлится 11 и 12 сентября, на 13 сентября назначен основной день голосования.
В Татарстане, Курской, Пензенской и Ярославской областях проходят довыборы депутатов Госдумы, в 18 субъектах РФ – прямые выборы высших должностных лиц. Глав Ханты-Мансийского и Ненецкого автономных округов изберут депутаты местные депутаты. В 11 регионах страны пройдут выборы депутатов законодательных собраний.
Как передаёт «МИР 24», в Курской и Ярославской областях будет доступна опция дистанционного электронного голосования.
Онлайн-голосование также открылось на выборах в советы депутатов муниципальных округов Марьино и Бабушкинский в Москве. Оно продлится до 20 часов 12 сентября.
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