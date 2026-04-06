ЧТО ПРОИЗОШЛО

По факту инцидента прокуратура в Суботице завела уголовное дело по статьям о незаконном изготовлении взрывчатки и попытке диверсии. Как уточнял глава страны, взрывчатка была обнаружена в больших рюкзаках в автономном крае Воеводина рядом с магистралью, которая доставляет газ из «Турецкого потока».

Как уточнили в сербской разведке, тот факт, что взрывчатое вещество было произведено в США, не означает, что Штаты являются заказчиком и исполнителем диверсии. Там также усомнились в том, что подобные действия отвечают интересам США. По данным прокурора Младенки Манойлович из Высшей прокуратуры в Суботице, на месте было найдено четыре килограмма, предположительно, пластичной взрывчатки.

При этом глава ВБА Йованич уточнил, что сейчас вокруг инцидента ходит много дезинформации. Так, он назвал ложью обвинения в том, что Сербия «начнет работать на другую или третью сторону, таким образом, что найдет украинскую взрывчатку» и тем самым обвинит украинцев в диверсии.

После инцидента Вучич провел разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, проинформировав его о ситуации.

«Сербские власти обнаружили мощное взрывное устройство и средства для его приведения в действие на важнейшем объекте газовой инфраструктуры, соединяющем Сербию и Венгрию», — написал венгерский премьер в социальной сети.

После этого Орбан созвал Совет обороны, на котором было принято решение направить военную охрану вдоль газопровода, который тянется через её территорию с юга Сербии на север к Словакии. Как отметил глава венгерского МИД Петер Сийярто, Сербия, Россия, Венгрия и Турция усилят защиту «Турецкого потока».

«Мы договорились, что газопровод должен быть физически защищён более надёжно... Каждый примет решительные меры, чтобы обеспечить защиту газопровода... на всём его европейском участке», — приводит его слова РИА Новости.