Слишком очевидно: Кто и зачем готовил диверсию в Сербии у «Турецкого потока»
В Сербии определили, что найденная у газопровода, идущего в Венгрию, взрывчатка была изготовлена США, а вот эксперты отмечают четкий украинский почерк.
Сербия столкнулась с попыткой диверсии вблизи газопровода, который соединяет страну с Венгрией и по которому туда поступает российский газ, сообщили в Минобороны Сербии. На месте происшествия была обнаружена партия взрывчатых веществ и оборудование для ее активации. Речь идет, как отметил президент страны Александр Вучич, о газопроводе, который называют «Турецкий», «Южный» и «Балканский поток», приводят его слова РИА Новости.
Позднее сербская разведка в лице директора Военного агентства безопасности (ВБА) генерала-подполковника Джуро Йованича сообщила, что взрывчатка была произведена в США.
ЧТО ПРОИЗОШЛО
По факту инцидента прокуратура в Суботице завела уголовное дело по статьям о незаконном изготовлении взрывчатки и попытке диверсии. Как уточнял глава страны, взрывчатка была обнаружена в больших рюкзаках в автономном крае Воеводина рядом с магистралью, которая доставляет газ из «Турецкого потока».
Как уточнили в сербской разведке, тот факт, что взрывчатое вещество было произведено в США, не означает, что Штаты являются заказчиком и исполнителем диверсии. Там также усомнились в том, что подобные действия отвечают интересам США. По данным прокурора Младенки Манойлович из Высшей прокуратуры в Суботице, на месте было найдено четыре килограмма, предположительно, пластичной взрывчатки.
При этом глава ВБА Йованич уточнил, что сейчас вокруг инцидента ходит много дезинформации. Так, он назвал ложью обвинения в том, что Сербия «начнет работать на другую или третью сторону, таким образом, что найдет украинскую взрывчатку» и тем самым обвинит украинцев в диверсии.
После инцидента Вучич провел разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, проинформировав его о ситуации.
«Сербские власти обнаружили мощное взрывное устройство и средства для его приведения в действие на важнейшем объекте газовой инфраструктуры, соединяющем Сербию и Венгрию», — написал венгерский премьер в социальной сети.
После этого Орбан созвал Совет обороны, на котором было принято решение направить военную охрану вдоль газопровода, который тянется через её территорию с юга Сербии на север к Словакии. Как отметил глава венгерского МИД Петер Сийярто, Сербия, Россия, Венгрия и Турция усилят защиту «Турецкого потока».
«Мы договорились, что газопровод должен быть физически защищён более надёжно... Каждый примет решительные меры, чтобы обеспечить защиту газопровода... на всём его европейском участке», — приводит его слова РИА Новости.
ОЧЕВИДНЫЙ СЛЕД
Также Орбан после заседания Совета обороны страны заявил, что Европе угрожает энергетический кризис, а Украина предпринимает попытки отрезать ее от российских источников энергии. Венгерский премьер напомнил, что украинцы взорвали «Северный поток», затем на своей территории перекрыли поставки газа в Венгрию, а в 2026 году остановили поставки по нефтепроводу «Дружба».
«При этом они постоянно совершают нападения на газопровод "Турецкий поток"», - заключил он.
Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Венгрию хотят лишить ее суверенитета, а также качественных и разумных по цене ресурсов. По ее словам, когда Венгрия стала «давать отпор», противники перешли к силовым попыткам, которые были апробированы на примере «Северных потоков», пишут РИА Новости.
При этом эксперты считают, что эта попытка диверсии связана с предстоящими парламентскими выборами в Венгрии, так что след Украины здесь хорошо прослеживается.
«Украинский интерес почти очевиден. Киев очень активно пытается помешать лидерству Орбана. Неудавшаяся диверсия укладывается в террористическую логику режима Зеленского. Очень показательно, что провокация состоялась фактически за неделю до выборов в Венгрии», — отметил доцент Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Ежов в беседе с RT. Также он напомнил, что все эти инциденты – звенья одной цепи в попытке запугать.
С ним согласен и политолог-международник, эксперт по евро-атлантическим отношениям Владимир Оленченко, который также указал на Киев и его желание нагнать страха на Венгрию.
«Украинское руководство рассчитывает на грубую пропаганду и пытается вынудить венгров не голосовать за Орбана. Наверное, они полагают, что народ испугается и поддержит оппозицию. Однако оппозиция молчит, что говорит не в её пользу и не в пользу её отношений с киевскими властями», — такое мнение он выразил в разговоре с RT.
