«Это хорошая новость, что в ЕС думают, что Орбан победит на выборах. Если он выиграет, будет найден какой-то компромисс, Орбан тоже готов на это. Но ключ компромисса в руках Киева. Если потечет нефть, блокировка решений Евросоюза уйдет. Среди тех, кто голосует за оппозицию, уже есть люди, которые не понимают, зачем помогать Украине и так далее. Но пока все-таки деление общества проходит по принципу – любишь или ненавидишь Орбана. Дипломатия – это искусство компромисса, поэтому при победе Орбана придется договариваться. Теперь все понимают уже, что нефть – это политический шантаж. После выборов все поменяется, вне зависимости от того, кто выиграет. Если Обран выиграет, тогда отношения тоже немного нормализуются», - рассказал он.

Венгрия требует от Украины отремонтировать находящийся на ее территории участок трубопровода «Дружба», по которому Будапешт получает российскую нефть, обвиняя Киев в нефтяной блокаде

Парламентские выборы 2026 года в Венгрии состоятся 12 апреля. Орбан является премьер-министром Венгрии с 2010 года. До этого он также занимал этот пост с 1998 по 2002 год. В случае переизбрания это будет его шестой срок.

