За «Дружбу»: Орбан готов на перемирие с ЕС в случае победы на выборах
Габор Штир заявил НСН, что Украина должна возобновить поставки нефти по «Дружбе», чтобы Орбан пошел на компромисс.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в случае победы на выборах смягчит свою риторику в ЕС, но для этого Украина должна возобновить поставки нефти по «Дружбе», заявил НСН венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир.
Страны Евросоюза рассматривают варианты того, как противодействовать Венгрии, если действующий премьер-министр Виктор Орбан переизберется на новый срок. Об этом сообщило Politico со ссылкой на 10 дипломатов ЕС. Утверждается, что страны ЕС уже взвешивают, как двигаться дальше без Венгрии, если Виктор Орбан будет переизбран. Штир уверен, что в таком случае будет найден компромисс.
«Это хорошая новость, что в ЕС думают, что Орбан победит на выборах. Если он выиграет, будет найден какой-то компромисс, Орбан тоже готов на это. Но ключ компромисса в руках Киева. Если потечет нефть, блокировка решений Евросоюза уйдет. Среди тех, кто голосует за оппозицию, уже есть люди, которые не понимают, зачем помогать Украине и так далее. Но пока все-таки деление общества проходит по принципу – любишь или ненавидишь Орбана. Дипломатия – это искусство компромисса, поэтому при победе Орбана придется договариваться. Теперь все понимают уже, что нефть – это политический шантаж. После выборов все поменяется, вне зависимости от того, кто выиграет. Если Обран выиграет, тогда отношения тоже немного нормализуются», - рассказал он.
Венгрия требует от Украины отремонтировать находящийся на ее территории участок трубопровода «Дружба», по которому Будапешт получает российскую нефть, обвиняя Киев в нефтяной блокаде
Парламентские выборы 2026 года в Венгрии состоятся 12 апреля. Орбан является премьер-министром Венгрии с 2010 года. До этого он также занимал этот пост с 1998 по 2002 год. В случае переизбрания это будет его шестой срок.
