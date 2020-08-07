Следующий. В Белоруссии задержан начальник штаба кандидата в президенты Черечня

Начальник предвыборного штаба кандидата в президенты Белоруссии Сергея Черечня Николай Лысенков задержан правоохранительными органами. Об этом рассказал сам Черечень, сообщает Tut.by, а также видно на кадрах из видео на YouTube канале.

Уточняется, что Лысенкова задержали у избирательного участка, где он пребывал как наблюдатель. По мнению кандидата в президенты республики, Николая Лысенкова подозревают в организации несанкционированного массового мероприятия, что является административным правонарушением.