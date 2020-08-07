Следующий. В Белоруссии задержан начальник штаба кандидата в президенты Черечня
Начальник предвыборного штаба кандидата в президенты Белоруссии Сергея Черечня Николай Лысенков задержан правоохранительными органами. Об этом рассказал сам Черечень, сообщает Tut.by, а также видно на кадрах из видео на YouTube канале.
Уточняется, что Лысенкова задержали у избирательного участка, где он пребывал как наблюдатель. По мнению кандидата в президенты республики, Николая Лысенкова подозревают в организации несанкционированного массового мероприятия, что является административным правонарушением.
Днем ранее НСН сообщала, что в Белоруссии силовики задержали Марию Мороз — руководителя избирательного штаба оппозиционного кандидата в президенты республики Светланы Тихановской. Там уточнили, что задержание провели люди, представившиеся сотрудниками министерства внутренних дел. Произошло это сегодня на выходе из посольства Литвы, после того как Мороз подала документы на визу. Но уже через четверть часа стало известно, что Марию отпустили. Она сама сообщила об этом одному из телеграм-каналов, пояснив, что таким образом власти проводили с ней разъяснительную беседу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru