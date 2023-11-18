Вьетнам станет председателем АТЭС в 2027 году
Вьетнам будет председательствовать на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в 2027 году. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров объединения.
Страна примет 33-й форум АТЭС.
«Мы с нетерпением ожидаем грядущего председательства Перу в 2024 году, а также Республики Корея в 2025 году и Вьетнама в 2027 году», — указано в заявлении лидеров.
Объединение также заявило о поддержке экономик этих государств, которые «продвигают жизненно важную работу АТЭС».
Вьетнам председательствовал в АТЭС в 2006 и 2017 годах, саммиты проходили в Ханое и Дананге.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru