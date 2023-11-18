Вьетнам станет председателем АТЭС в 2027 году

Страна примет 33-й форум АТЭС.

«Мы с нетерпением ожидаем грядущего председательства Перу в 2024 году, а также Республики Корея в 2025 году и Вьетнама в 2027 году», — указано в заявлении лидеров.

Объединение также заявило о поддержке экономик этих государств, которые «продвигают жизненно важную работу АТЭС».

Вьетнам председательствовал в АТЭС в 2006 и 2017 годах, саммиты проходили в Ханое и Дананге.

