«Следите за языком!»: Отношения России и Израиля накаляются из-за визита ХАМАС в Москву

Израиль выступил с осуждением визита представителей палестинского движения ХАМАС в Москву и потребовал от российских властей немедленно выслать делегацию из страны. Об этом сказано в заявлении израильского Министерства иностранных дел.

«Израиль рассматривает приглашение главарей ХАМАС в Москву как недостойный шаг, который даёт попутный ветер террору и легитимацию зверствам террористов ХАМАС. Мы призываем российское правительство немедленно изгнать террористов ХАМАС», — говорится в публикации.

Министерство подчеркнуло, что члены движения несут ответственность за похищение более 220 израильтян, включая младенцев, детей, женщин и стариков.

МИД Израиля в своих соцсетях объявил, что во время эскалации палестино-израильского конфликта погибли 250 граждан иностранных государств. По данным ведомства, ещё 81 иностранец пропал без вести. Что касается россиян, по данным израильского МИД на 24 октября, погибли 23 гражданина РФ, четверо числятся пропавшими без вести.

По данным СМИ, ранее лидер либерального крыла правящей партии Израиля «Ликуд» Амир Вейтманн заявил, что «Москва заплатит по счетам» после завершения конфликта на Ближнем Востоке за то, что якобы поддерживает «геноцид евреев».

Эмоциональные заявления израильских политиков в отношении России чреваты негативными последствиями, предупредил в интервью НСН глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Я бы рекомендовал представителям "Ликуда" и политическим деятелям из других израильских партий быть аккуратнее в выражении эмоций. Зашкаливают эмоции, которые приводят потом к негативным последствиям для престижа государства Израиль. В том, что развязно говорит этот человек, нет ни толики правды, но есть элементы краснобайства (пустого красноречия – прим. НСН). Нельзя шутить вещами, которые эмоционально воздействуют на российское общественное мнение, поэтому внимательно следите за языком», - сказал Карасин.

Он также объяснил, какую позицию занимает Москва в отношении палестино-израильского конфликта.