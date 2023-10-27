«Следите за языком!»: Отношения России и Израиля накаляются из-за визита ХАМАС в Москву
Накануне делегация ХАМАС во главе с членом политбюро группировки Абу Марзуком прилетела с визитом в Москву. Израиль окрестил этот шаг России «недостойным».
25 октября делегация ХАМАС во главе с членом политбюро группировки Абу Марзуком прилетела с визитом в Москву. Официальный представитель МИД Мария Захарова сначала не стала раскрывать детали каких-либо переговоров.
«Я также могу сказать и подтвердить, что представители соответствующего палестинского движения [ХАМАС] находятся с визитом в Москве. Что касается контактов, то дополнительно вас проинформируем», — сказала Захарова на брифинге.
После сообщалось, что, в частности, обсуждалось немедленное освобождение иностранных заложников, находящихся в секторе Газа.
Замглавы МИД Михаил Богданов также попросил члена политбюро ХАМАС Абу Марзука помочь с эвакуацией россиян из сектора Газа.
Израиль выступил с осуждением визита представителей палестинского движения ХАМАС в Москву и потребовал от российских властей немедленно выслать делегацию из страны. Об этом сказано в заявлении израильского Министерства иностранных дел.
«Израиль рассматривает приглашение главарей ХАМАС в Москву как недостойный шаг, который даёт попутный ветер террору и легитимацию зверствам террористов ХАМАС. Мы призываем российское правительство немедленно изгнать террористов ХАМАС», — говорится в публикации.
Министерство подчеркнуло, что члены движения несут ответственность за похищение более 220 израильтян, включая младенцев, детей, женщин и стариков.
МИД Израиля в своих соцсетях объявил, что во время эскалации палестино-израильского конфликта погибли 250 граждан иностранных государств. По данным ведомства, ещё 81 иностранец пропал без вести. Что касается россиян, по данным израильского МИД на 24 октября, погибли 23 гражданина РФ, четверо числятся пропавшими без вести.
По данным СМИ, ранее лидер либерального крыла правящей партии Израиля «Ликуд» Амир Вейтманн заявил, что «Москва заплатит по счетам» после завершения конфликта на Ближнем Востоке за то, что якобы поддерживает «геноцид евреев».
Эмоциональные заявления израильских политиков в отношении России чреваты негативными последствиями, предупредил в интервью НСН глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
«Я бы рекомендовал представителям "Ликуда" и политическим деятелям из других израильских партий быть аккуратнее в выражении эмоций. Зашкаливают эмоции, которые приводят потом к негативным последствиям для престижа государства Израиль. В том, что развязно говорит этот человек, нет ни толики правды, но есть элементы краснобайства (пустого красноречия – прим. НСН). Нельзя шутить вещами, которые эмоционально воздействуют на российское общественное мнение, поэтому внимательно следите за языком», - сказал Карасин.
Он также объяснил, какую позицию занимает Москва в отношении палестино-израильского конфликта.
«Мы выступаем за немедленное прекращение кровопролития и совместный поиск под эгидой Совета безопасности ООН мирного решения сложившейся проблемы. Грубо говоря, в этом заключается суть нашей позиции», - заключил собеседник НСН.
При этом Москва подчеркивает, что Россия не будет занимать чью-то сторону в конфликте на Ближнем Востоке, Москва будет выступать посредником между Израилем и Палестиной, заявил член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в интервью НСН.
«У нас курс один – это сохранение мира на Ближнем Востоке. В этой ситуации, которая складывается сейчас и складывалась в регионе, мы всегда были очень хорошим посредником. Если американцы и европейцы занимали в основном произраильскую сторону, то наша страна старалась сохранять нормальные отношения и быть посредником между Израилем и Палестиной. Мы будем и дальше поддерживать нормальные отношения с двумя странами. При этом понятное дело, что из наших уст может звучать и критика в адрес как Израиля, так и Палестины», - сказал Цеков.
С ним согласился зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
«Мы ведем миролюбивую политику, мы обеспокоены ситуацией на Ближнем Востоке. Мы готовы выступить в определенной степени посредником для урегулирования конфликта. Мы призываем к переговорному процессу. Наша задача – не допустить эскалации», - заключил собеседник НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Андрей Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Вене
- Группа «Эпидемия» издаст три альбома на виниле
- Пентагон заявил о модернизации ядерной бомбы В61
- Sky: израильские танки двигаются в сторону сектора Газа
- Украинские СМИ: покушение на Олега Царева было операцией СБУ
- Красный Полумесяц: сектор Газа полностью изолирован от мира
- На «Ленфильме» впервые приступили к съемкам фильма в жанре нуар
- Новак заявил о стоимости дизеля выше среднего на отдельных заправках
- СМИ: в результате ДТП в центре Москвы пострадали два человека
- Бойцы «Хезболлы» атаковали израильские позиции на границе с Ливаном
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru