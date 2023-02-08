Sky News: король Карл III встретится с Зеленским

Король Великобритании Карл III примет президента Украины Владимира Зеленского в ходе его визита в Соединённое королевство, сообщает телеканал Sky News.

Карл III назначил Риши Сунака премьер-министром Великобритании

По информации канала, монарх 8 февраля проведёт в Букингемском дворце аудиенцию с украинским лидером.

Отмечается, что это первый визит Зеленского в Великобританию после начала российской спецоперации. В ходе визита также запланирована встреча президента Украины с британским премьером Риши Сунаком и украинскими военными, которые проходят в стране обучение.

Ранее Риши Сунак заявил, что во время встречи с Зеленским предложит Киеву дальнобойное оружие, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВизитВладимир ЗеленскийВеликобритания
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