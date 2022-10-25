Карл III назначил Риши Сунака премьер-министром Великобритании

Король Великобритании Карл III назначил Риши Сунака премьер-министром страны и поручил ему сформировать правительство, сообщает пресс-служба Букингемского дворца.

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«Риши Сунак официально стал премьер-министром после аудиенции у короля Карла III», - говорится в сообщении.

Ранее Сунак был автоматически избран главой Консервативной партии Великобритании, так как его конкуренты сняли свои кандидатуры, сообщает RT.

Отмечается, что 42-летний Сунак стал первым премьер-министром Великобритании индийского происхождения, а также первым главой британского кабмина, которого утвердил Карл III, занявший королевский трон после смерти Елизаветы II.

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ФОТО: Сайт правительства Великобритании / www.gov.uk
ТЕГИ:ПолитикаПремьер-министрВеликобритания
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