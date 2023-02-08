Британия анонсировала передачу Украине более дальнобойного вооружения
Великобритания намерена передать Украине более дальнобойное вооружение. Об этом говорится в заявлении британского премьер-министра Риши Сунака, передает ТАСС.
Ожидается, что глава правительства Британии объявит о своем решении во время запланированного на среду визита в Лондон президента Украины Владимира Зеленского.
«Премьер-министр ... предложит предоставить Украине более дальнобойные возможности», — говорится в заявлении.
Таким образом Лондон намерен «нарушить возможности» России атаковать объекты на Украине и «помочь снизить давление на украинских фронтах». Типы вооружений, которые планируется передать, не уточняются.
Ранее США анонсировали поставки украинским военным дальнобойных ракет дальностью 150 километров, напоминает РЕН ТВ.
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