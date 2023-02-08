Британия анонсировала передачу Украине более дальнобойного вооружения

Ожидается, что глава правительства Британии объявит о своем решении во время запланированного на среду визита в Лондон президента Украины Владимира Зеленского.

«Премьер-министр ... предложит предоставить Украине более дальнобойные возможности», — говорится в заявлении.

Таким образом Лондон намерен «нарушить возможности» России атаковать объекты на Украине и «помочь снизить давление на украинских фронтах». Типы вооружений, которые планируется передать, не уточняются.

Ранее США анонсировали поставки украинским военным дальнобойных ракет дальностью 150 километров, напоминает РЕН ТВ.

