Британия анонсировала передачу Украине более дальнобойного вооружения

Великобритания намерена передать Украине более дальнобойное вооружение. Об этом говорится в заявлении британского премьер-министра Риши Сунака, передает ТАСС.

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Ожидается, что глава правительства Британии объявит о своем решении во время запланированного на среду визита в Лондон президента Украины Владимира Зеленского.

«Премьер-министр ... предложит предоставить Украине более дальнобойные возможности», — говорится в заявлении.

Таким образом Лондон намерен «нарушить возможности» России атаковать объекты на Украине и «помочь снизить давление на украинских фронтах». Типы вооружений, которые планируется передать, не уточняются.

Ранее США анонсировали поставки украинским военным дальнобойных ракет дальностью 150 километров, напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: Сайт правительства Великобритании / www.gov.uk
ТЕГИ:ВооружениеУкраинаВеликобритания
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