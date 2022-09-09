В Общественном штабе заявили о попытках хакерских атак на систему ДЭГ методом подбора паролей

«Мы получили сообщение от специалистов техподдержки о том, что на систему онлайн-голосования были совершены хакерские атаки с использованием метода подбора паролей», — цитирует главу штаба Вадима Ковалева официальный Telegram-канал ОШ.

Как отметил Ковалев, с 6:00 было более 350 атак. Система успешно отражает все попытки взлома.

