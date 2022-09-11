Глава ЦИК посетила Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова побывала в Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице. Она отметила технические инновации, которые применяются при голосовании, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
«Хочу сказать большое спасибо за технологические новшества. <…> В Москве столько новаций интересных», - заявила Памфилова.
По ее мнению, необходимо принять региональный закон об электронном сборе подписей в поддержку кандидатов. Глава ЦИК РФ напомнила, что «в 15 регионах такие региональные законы приняты».
Также Памфилова заявила, что считает необходимым дальше развивать формат многодневного голосования.
Голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве проходит с 9 по 11 сентября 2022 года. Муниципальные выборы проходят в 125 из 146 муниципальных образований столицы. По данным Общественного штаба, системы работают штатно, а жители города принимают активное участие в голосовании.
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