В Совфеде назвали идиотским решение Польши не приглашать Россию

«Мы — великая страна, которая выиграла эту войну, и обращать внимание на идиотские решения, мне кажется, нам просто неправильно. Другое дело, что нам нужно, конечно, при формировании нашего курса на отношения с Польшей все это иметь в виду. У нас, к сожалению, сейчас в мире осталось не так много политиков-мировых лидеров, и эти решения, которые принимает Польша, говорят о том, что там сидят маргиналы, ничего не могут создать, могут только нагадить. Великой державе на мелкую пакость реагировать [неправильно], а иметь в виду это надо, конечно», — заявил сенатор.

Напомним, что 18 июля вице-спикер польского правительства Яцек Сасин объяснил отсутствие приглашения президента России Владимира Путина на мероприятия в память годовщины начала Второй мировой войны. «Было бы неуместно отмечать годовщину вооружённой агрессии против Польши с участием лидера, который сегодня действует таким образом по отношению к соседу», — сказал он.

