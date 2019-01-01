В Совфеде назвали идиотским решение Польши не приглашать Россию
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам заявил в эфире НСН, что не стоит обращать внимание на решение Польши не звать Россию на годовщину начала Второй мировой.
Польша не пригласила Россию на 80-ую годовщину начала Второй мировой войны, но позвала Германию. Эту информацию подтвердили в пресс-службе польского президента Анджея Дуды, пишут «РИА Новости». Ранее вице-премьер правительства республики Яцек Сасин сообщал, что на памятные мероприятия в день нападения нацистской Германии и начала Второй мировой 1 сентября приглашена канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН заявил, что России не стоит реагировать на решение Польши не приглашать ее на годовщину начала Второй мировой (слушайте аудио).
«Мы — великая страна, которая выиграла эту войну, и обращать внимание на идиотские решения, мне кажется, нам просто неправильно. Другое дело, что нам нужно, конечно, при формировании нашего курса на отношения с Польшей все это иметь в виду. У нас, к сожалению, сейчас в мире осталось не так много политиков-мировых лидеров, и эти решения, которые принимает Польша, говорят о том, что там сидят маргиналы, ничего не могут создать, могут только нагадить. Великой державе на мелкую пакость реагировать [неправильно], а иметь в виду это надо, конечно», — заявил сенатор.
Напомним, что 18 июля вице-спикер польского правительства Яцек Сасин объяснил отсутствие приглашения президента России Владимира Путина на мероприятия в память годовщины начала Второй мировой войны. «Было бы неуместно отмечать годовщину вооружённой агрессии против Польши с участием лидера, который сегодня действует таким образом по отношению к соседу», — сказал он.
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