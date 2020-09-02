Скрипаль-2? Берлин заявил о следах «Новичка» в организме Навального

Токсикологическое исследование анализов Алексея Навального провела специальная лаборатория бундесвера по инициативе клиники Charite, врачи которой установили его отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. При этом были обнаружены не вызывающие сомнений доказательства присутствия химического нервно-паралитического отравляющего вещества из группы «Новичок», заявил официальный представитель кабмина ФРГ.

В связи с этим Берлин призывает Москву объяснить обстоятельства ЧП с российским оппозиционером, заявили в кабмине ФРГ. В МИД страны для беседы об инциденте с Навальным вызван посол России в Германии.

Реакция российских властей на известие о следах «Новичка» в организме Навального на момент подготовки материала оставалась довольно скупой. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про «отравление» Алексея Навального «Новичком».