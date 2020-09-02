Скрипаль-2? Берлин заявил о следах «Новичка» в организме Навального
Повторится ли санкционный скандал, подобный тому, что разразился из-за дела Скрипаля, который якобы тоже был отравлен «Новичком»?
Оппозиционер Алексей Навальный был отравлен нервно-паралитическим боевым веществом. При отравлении использовалось вещество из группы, к которой относится «Новичок», говорится в сообщении пресс-службы правительства ФРГ.
Ранее Навальный был доставлен в Германию на лечение из Омска, в больницу которого попал с борта самолета, летевшего по маршруту Томск - Москва.
Токсикологическое исследование анализов Алексея Навального провела специальная лаборатория бундесвера по инициативе клиники Charite, врачи которой установили его отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. При этом были обнаружены не вызывающие сомнений доказательства присутствия химического нервно-паралитического отравляющего вещества из группы «Новичок», заявил официальный представитель кабмина ФРГ.
В связи с этим Берлин призывает Москву объяснить обстоятельства ЧП с российским оппозиционером, заявили в кабмине ФРГ. В МИД страны для беседы об инциденте с Навальным вызван посол России в Германии.
Реакция российских властей на известие о следах «Новичка» в организме Навального на момент подготовки материала оставалась довольно скупой. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про «отравление» Алексея Навального «Новичком».
МИД был также немногословен: «ждем ответ Берлина на запрос Генпрокуратуры», - заявили на Смоленской площади. Надзорное ведомство, напомним, обратилось к немецким властям с просьбой представить материалы, подтверждающие вывод врачей об отравлении оппозиционера.
Лишь государственное агентство ТАСС со ссылкой на анонимный источник в правоохранительных органах сообщило, что российские криминалисты не обнаружили в организме Алексея Навального следов ядовитых и отравляющих веществ. А основной диагноз, поставленный Навальному - нарушение углеводного обмена, сопутствующий - панкреатит.
Российский рынок на известие о «Новичке» у Навального отреагировал падением курса рубля и основных индексов. На 17:40 доллар на Мосбирже стоил 75 рублей 37 копеек – плюс 1,79% к закрытию предыдущей сессии, евро – 89,21, плюс 1,55%. Индекс РТС упал к тому же времени на 3,26%.
Остается открытым вопрос, будет ли использован Западом тезис об отравлении Алексея Навального для розыгрыша той же карты, что и в случае со Скрипалем: покушение «кровавого режима» на неугодного. Еще на той неделе канцлер Германии Ангела Меркель на ежегодной летней пресс-конференции заявила, что не считает необходимым менять политику ФРГ по отношению к России из-за инцидента с Навальным. Отказалась фрау Меркель и увязывать заболевание Навального с достройкой газопровода «Северный поток-2». «Цель, как и прежде, иметь хорошие отношения с Россией», - заявила тогда Меркель, добавив: «это не немецкая проблема, хотя Германия и приняла Навального».
Сегодня представитель кабмина ФРГ заявил, что совместную реакцию на инцидент Берлин намерен обсудить с партнерами по ЕС и НАТО. Немецкие власти также свяжутся с Организацией по запрещению химического оружия. В историю со Скрипалем ОЗХО тоже была вовлечена.
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