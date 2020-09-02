В Берлине заявили об отравлении Навального «Новичком»

Токсикологи из лаборатории Бундесвера определили, что Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Такую информацию распространило правительство Германии.

Как уточнил официальный представитель федерального кабинета министров, в организме российского оппозиционера обнаружены следы нервно-паралитического боевого вещества.

Германия призвала Москву объяснить обстоятельства этого чрезвычайного происшествия. Посла России в Берлине вызовут в министерство иностранных дел Германии для обсуждения сложившейся ситуации в свете новых открытых фактов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НовичокГерманияАлексей Навальный
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