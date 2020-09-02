Рубль ушёл в пике после заявления ФРГ об отравлении Навального «Новичком»

Рубль резко ускорил снижение к бивалютной корзине на фоне заявления Берлина об отравлении Алексея Навального веществом из группы «Новичок». На момент публикации заметки, за доллар на Московской бирже давали 75 рублей, 31 копеек – рост к открытию торгов составил 1,75 рубля. Евро торгуется в районе 89,10 рубля (+1,46).

Доллар и евро умеренно росли сегодня на Мосбирже в первой половине дня после вчерашнего укрепления рубля в ожидании новых сигналов с внешних рынков. Нефть эталонных марок сегодня дорожала, однако это не помогло рублю.

Ранее сегодня представитель кабинета министров Германии сообщил, что военные эксперты идентифицировали в организме российского оппозиционера следы нервно-паралитического яда из группы «Новичок». Берлин потребовал объяснений от Москвы в связи с этим.

