Рубль ушёл в пике после заявления ФРГ об отравлении Навального «Новичком»
Рубль резко ускорил снижение к бивалютной корзине на фоне заявления Берлина об отравлении Алексея Навального веществом из группы «Новичок». На момент публикации заметки, за доллар на Московской бирже давали 75 рублей, 31 копеек – рост к открытию торгов составил 1,75 рубля. Евро торгуется в районе 89,10 рубля (+1,46).
Доллар и евро умеренно росли сегодня на Мосбирже в первой половине дня после вчерашнего укрепления рубля в ожидании новых сигналов с внешних рынков. Нефть эталонных марок сегодня дорожала, однако это не помогло рублю.
Ранее сегодня представитель кабинета министров Германии сообщил, что военные эксперты идентифицировали в организме российского оппозиционера следы нервно-паралитического яда из группы «Новичок». Берлин потребовал объяснений от Москвы в связи с этим.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,0 млн+4 952 / сут.
Умерли
17 414+115 / сут.
Выздоровели
821 тыс.+5 464 / сут.
- СК предъявил Фургалу ключевое обвинение в организации убийства бизнесмена
- РАН жёстко отвергла намерение Минобрнауки урезать полномочия академии
- МИД РФ отреагировал на заявления ФРГ об отравлении Навального «Новичком»
- Криминалисты РФ не нашли в организме Навального ядов при экспертизе
- Рубль ушёл в пике после заявления ФРГ об отравлении Навального «Новичком»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru