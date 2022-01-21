«Скорее исключение»: Депутат не поддержал публичную проверку кабмина на коррупцию

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» не поддержал предложение провести публичную проверку всех членов правительства на предмет коррупционных нарушений.

Ранее заместителю главы Минтранса Владимиру Токареву было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Он организовал заключение фиктивных договоров для вывода денег со счетов подконтрольной ему компании.

«Я думаю, что в этом необходимости нет. Как бы то ни было, такого рода правонарушения – это уже скорее исключение в настоящее время, чем система. У нас достаточно сильное антикоррупционное законодательство, есть соответствующие структурные подразделения, которые занимаются контролем в органах власти на всех уровнях, по всей вертикали и горизонтали. Маховик антикоррупционный набрал обороты, и данная ситуация с Токаревым – яркое тому подтверждение, поскольку есть правонарушение и есть наказание. Какие-либо дополнительные проверки, на мой взгляд, не нужны», - сказал депутат.

Люди, допустившие назначение задержанного за коррупцию Токарева на пост замминистра, вероятнее всего, халатно или предвзято отнеслись к подбору кандидатуры,

«Это достаточно высокий уровень, ближе к высшему эшелону власти. Здесь всё может быть. Он "совершенно случайно" не выдержал испытание властью, был высокий соблазн – вполне возможно. Но вполне возможно и другое, что те, кто занимался проверкой перед назначением, недостаточно проработали кадровый вопрос, халатно к этому подошли. Или третий вариант, что одинаково плохо, они, напротив, были заинтересованы в том, чтобы именно этот человек оказался именно на этой должности», - отметил он.