«Скорее исключение»: Депутат не поддержал публичную проверку кабмина на коррупцию
Случай с замминистром транспорта является скорее исключением, а не поводом для антикоррупционных проверок в правительстве, предположил депутат Анатолий Выборный.
Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» не поддержал предложение провести публичную проверку всех членов правительства на предмет коррупционных нарушений.
Ранее заместителю главы Минтранса Владимиру Токареву было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Он организовал заключение фиктивных договоров для вывода денег со счетов подконтрольной ему компании.
«Я думаю, что в этом необходимости нет. Как бы то ни было, такого рода правонарушения – это уже скорее исключение в настоящее время, чем система. У нас достаточно сильное антикоррупционное законодательство, есть соответствующие структурные подразделения, которые занимаются контролем в органах власти на всех уровнях, по всей вертикали и горизонтали. Маховик антикоррупционный набрал обороты, и данная ситуация с Токаревым – яркое тому подтверждение, поскольку есть правонарушение и есть наказание. Какие-либо дополнительные проверки, на мой взгляд, не нужны», - сказал депутат.
Люди, допустившие назначение задержанного за коррупцию Токарева на пост замминистра, вероятнее всего, халатно или предвзято отнеслись к подбору кандидатуры,
«Это достаточно высокий уровень, ближе к высшему эшелону власти. Здесь всё может быть. Он "совершенно случайно" не выдержал испытание властью, был высокий соблазн – вполне возможно. Но вполне возможно и другое, что те, кто занимался проверкой перед назначением, недостаточно проработали кадровый вопрос, халатно к этому подошли. Или третий вариант, что одинаково плохо, они, напротив, были заинтересованы в том, чтобы именно этот человек оказался именно на этой должности», - отметил он.
Выборный подчеркнул, что следствие должно выяснить мотивы поступков задержанного замминистра, который ранее был топ-менеджером в компаниях «РусГидро» и «Спецтрансстрой».
«Может быть, хотел расширить сферу своего влияния, тоже возможно. Немного подождем, и следствие даст ответы на эти вопросы. Следствие обязано, исходя из требований закона, изучить причины, которые сподвигли конкретное лицо к совершению преступления, почему он там оказался, почему с предыдущей должности в "РусГидро" он попал на такую высокую государственную должность. Этот период перехода не такой большой. Может быть, он и шел туда с целью совершить правонарушение», - предположил зампред думского комитета.
Ранее депутат Госдумы из Санкт-Петербурга Виталий Милонов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что ситуация с уборкой улиц в Санкт-Петербурге с каждым разом ухудшается из-за огромного количества жилищных реформ и коррупцией среди чиновников.
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