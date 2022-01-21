СМИ: замглавы Минтранса Токарев заключал фиктивные договоры для кражи денег

Замминистра транспорта Владимир Токарев, задержанного по обвинению в мошенничестве, организовал заключение фиктивных договоров для вывода денег со счетов подконтрольной ему компании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Токарев также совершал нецелевое расходование средств, выделенных на реконструкцию железнодорожного участка в Краснодарском крае.

Ранее в пресс-центре МВД сообщили, что Токарев задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, он заключён в изолятор временного содержания.

Должность задержанного замглавы Минтранса может занять Валентин Иванов

Ущерб от мошеннических действий Токарева превышает 500 млн рублей, передает RT. В четверг в кабинете чиновника и его доме прошли обыски.

Токарев занял пост замминистра в ноябре 2018 года. С мая 2020 по январь 2021-го он совмещал работу в министерстве и руководство Федеральным агентством железнодорожного транспорта.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЧиновникиМошенничествоМинтранс
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