СМИ: замглавы Минтранса Токарев заключал фиктивные договоры для кражи денег

Замминистра транспорта Владимир Токарев, задержанного по обвинению в мошенничестве, организовал заключение фиктивных договоров для вывода денег со счетов подконтрольной ему компании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Токарев также совершал нецелевое расходование средств, выделенных на реконструкцию железнодорожного участка в Краснодарском крае.

Ранее в пресс-центре МВД сообщили, что Токарев задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, он заключён в изолятор временного содержания.