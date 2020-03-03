Скляр отказался вступать в политические партии
В пресс-центре НСН состоялась пресс-конференция лидера группы «Ва-БанкЪ» Александра Ф. Скляра, посвященная 20-летнему юбилею альбома «Нижняя тундра».
В ходе встречи с журналистами, было отмечено, что в последнее время многие деятели культуры связали свою жизнь с политикой. Так Сергей Шнуров вступил в «Партию роста», Валерия планирует создать партию «Сильные женщины», а писатель Захар Прилепин уже в своей партии «За правду» объединяет разных представителей медиа пространства России. В свою очередь, Скляр отметил, что не планирует вступать в какую-либо партию, о чем недавно рассказал Сергею Шнуру, подчеркнув, что в политической сфере они «не конкуренты».
«Он меня на эту тему спросил – пошел ли я в партию какую или нет. Я ответил, что нет, никуда я не пошел. Александр Ф. Скляр вне партии!», - уточнил лидер группы «Ва-БанкЪ».
При этом, он отметил, что не имеет ничего против тех, кто связывает свою жизнь с политикой.
«Каждый сам идет по своей жизни, решает, что ему надо делать и для чего. Если он считает, что ему это нужно для его жизни, для каких-то его этапов преодоления чего-то и, а политическая жизнь ему поможет в этом, то ради Бога, все взрослые люди», - сказал музыкант.
Ранее в пресс-центре НСН он пообещал посмотреть «Евровидение-2020» из-за Little Big.
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