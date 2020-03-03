Скляр отказался вступать в политические партии

«Он меня на эту тему спросил – пошел ли я в партию какую или нет. Я ответил, что нет, никуда я не пошел. Александр Ф. Скляр вне партии!», - уточнил лидер группы «Ва-БанкЪ».

При этом, он отметил, что не имеет ничего против тех, кто связывает свою жизнь с политикой.

«Каждый сам идет по своей жизни, решает, что ему надо делать и для чего. Если он считает, что ему это нужно для его жизни, для каких-то его этапов преодоления чего-то и, а политическая жизнь ему поможет в этом, то ради Бога, все взрослые люди», - сказал музыкант.

Ранее в пресс-центре НСН он пообещал посмотреть «Евровидение-2020» из-за Little Big.



