Эвакуированная из Уханя украинка рассказала об условиях проживания в Новых Санжарах

Как пишет агентство, украинка Александра Волкова сообщила, что состояние комнаты санатория запущенное. Также она добавила, что в душе ее ударило током. По словам девушки, на территории санатория почти нет сотовой связи и отсутствует интернет.

В санаторий в Новых Санжарах эвакуированных украинцев из города-эпицентра коронавируса привезли накануне. Всего из Уханя было эвакуировано 73 гражданина Украины.

В четверг местные жители Новых Санжар выступили с протестом против поселения эвакуированных в городе. Они пытались заблокировать проезд автобусов, кидали в них камни и создавали огненные баррикады.









