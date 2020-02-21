Эвакуированная из Уханя украинка рассказала об условиях проживания в Новых Санжарах
Эвакуированная из китайского Уханя украинка рассказала об условиях проживания в санатории в Новых Санжарах. Об этом сообщает РИА Новости.
Как пишет агентство, украинка Александра Волкова сообщила, что состояние комнаты санатория запущенное. Также она добавила, что в душе ее ударило током. По словам девушки, на территории санатория почти нет сотовой связи и отсутствует интернет.
В санаторий в Новых Санжарах эвакуированных украинцев из города-эпицентра коронавируса привезли накануне. Всего из Уханя было эвакуировано 73 гражданина Украины.
В четверг местные жители Новых Санжар выступили с протестом против поселения эвакуированных в городе. Они пытались заблокировать проезд автобусов, кидали в них камни и создавали огненные баррикады.
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