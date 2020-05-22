Дипломат Платошкин: Для США нет выгоды в выходе из Договора по открытому небу
Дипломат, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин в эфире НСН объяснил причины выходы выхода США из Договора по открытому небу.
Президент США Дональд Трамп 21 мая заявил о выходе США из Договора по открытому небу. Причиной такого решения он назвал несоблюдение условий договора Россией. Однако, американский лидер допустил возможность перезаключения этого договора на новых условиях, пишет «Газета.ру».
Дипломат, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин в эфире НСН объяснил значение этого договора для России и США и причины его прекращения с американской стороны.
«Трамп заявлял о выходе из этого договора еще года 2 тому назад, а сейчас он просто своё обещание выполняет. Договор открытого неба - это право на осуществление контрольных полётов нас над территорией США и их самолётов над территорией Российской Федерации с целью проверки договора о сокращении обычных вооружений. Американцы утверждают, что у нас там аппаратура не та на самолётах, что она, якобы, что-то не то смотрит. К тому же они говорят, что мы их не пускаем в какие-то районы. Для нас это означает, что механизм контроля в отношении Америки и России будет прекращён с обеих сторон. А выгоды для США здесь особой нет», - сказал дипломат.
Отвечая на вопрос о реальной возможности перезаключения Договора об открытом небе между Россией и США, он сравнил его с договором о ракетах средней и малой дальности, который также был прекращён ранее и сообщил, что даже если перезаключения не будет, ничего страшного не случится.
«Трамп и по договору о ракетах средней и меньшей дальности такую оговорку сделал. По тому договору, такая оговорка справедлива – они предложили заключить новый, но с участием Китая. Договор по открытому небу попроще – это контрольный механизм. Я думаю, что здесь договориться о новом договоре не составит особого труда и это нужно сделать. И даже если не будет нового договора, ничего страшного не случится, ничего сильно не изменится – ни США, ни Россия не хотят увеличить свои вооружённые силы в несколько раз, в обход каких-то ограничений. Это никому не надо. Зачем нам армия в 5 млн человек или американцам? Она дорогая и смысла в ней нет», - добавил Николай Платошкин.
В свою очередь, член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с НСН заявил, что подобными действиями США пытается получить преимущества в одностороннем порядке.
«Судя по всем предшествующим действиям, связанных с выходом США из различных договоров, американцы избрали сегодня другую тактику – выхода из всех, заключённых за последние десятилетия, договоров, обеспечивающих современную систему безопасности. Ставка, видимо, сделана на то, чтобы получить односторонние преимущества за счёт создания новых образцов оружия и отказа от договорённостей. Как это было с договором о ракетах средней и меньшей дальности», - сказал сенатор.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
326 тыс.+8 894 / сут.
Умерли
3 249+150 / сут.
Выздоровели
99 825+7 144 / сут.
- Телеграм: Дагестан болеет, а Трамп сбежал из договора
- Загрузившему фото Мюллера на сайт «Бессмертного полка» предъявлено обвинение
- В Дагестане штурмуют дом с боевиками
- Беглов счел Санкт-Петербург неготовым к смягчению ограничений из-за COVID-19
- ЦБ допустил падение ВВП на 8%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru