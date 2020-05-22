Дипломат Платошкин: Для США нет выгоды в выходе из Договора по открытому небу

«Трамп заявлял о выходе из этого договора еще года 2 тому назад, а сейчас он просто своё обещание выполняет. Договор открытого неба - это право на осуществление контрольных полётов нас над территорией США и их самолётов над территорией Российской Федерации с целью проверки договора о сокращении обычных вооружений. Американцы утверждают, что у нас там аппаратура не та на самолётах, что она, якобы, что-то не то смотрит. К тому же они говорят, что мы их не пускаем в какие-то районы. Для нас это означает, что механизм контроля в отношении Америки и России будет прекращён с обеих сторон. А выгоды для США здесь особой нет», - сказал дипломат.

Отвечая на вопрос о реальной возможности перезаключения Договора об открытом небе между Россией и США, он сравнил его с договором о ракетах средней и малой дальности, который также был прекращён ранее и сообщил, что даже если перезаключения не будет, ничего страшного не случится.

«Трамп и по договору о ракетах средней и меньшей дальности такую оговорку сделал. По тому договору, такая оговорка справедлива – они предложили заключить новый, но с участием Китая. Договор по открытому небу попроще – это контрольный механизм. Я думаю, что здесь договориться о новом договоре не составит особого труда и это нужно сделать. И даже если не будет нового договора, ничего страшного не случится, ничего сильно не изменится – ни США, ни Россия не хотят увеличить свои вооружённые силы в несколько раз, в обход каких-то ограничений. Это никому не надо. Зачем нам армия в 5 млн человек или американцам? Она дорогая и смысла в ней нет», - добавил Николай Платошкин.

В свою очередь, член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с НСН заявил, что подобными действиями США пытается получить преимущества в одностороннем порядке.

«Судя по всем предшествующим действиям, связанных с выходом США из различных договоров, американцы избрали сегодня другую тактику – выхода из всех, заключённых за последние десятилетия, договоров, обеспечивающих современную систему безопасности. Ставка, видимо, сделана на то, чтобы получить односторонние преимущества за счёт создания новых образцов оружия и отказа от договорённостей. Как это было с договором о ракетах средней и меньшей дальности», - сказал сенатор.

