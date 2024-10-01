СК считает, что Шилкин будет угрожать свидетелям по делу о растрате

Речь идет, в том числе о сотрудниках ООО «АСЭП», а также собственниках транспортных средств, приобретенных по заниженной цене.

Ранее Шилкина арестовали по обвинению в хищении в особо крупном размере. В 2021 году он стал депутатом Госдумы, но досрочно сдал депутатский мандат в конце июля, решив «вернуться к работе в сфере предпринимательства», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

