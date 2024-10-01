СК считает, что Шилкин будет угрожать свидетелям по делу о растрате
Следствие опасается, что экс-депутат Госдумы от партии «Новые люди» Григорий Шилкин будет угрожать свидетелям, дающим против него показания по делу о растрате, сообщает РИА Новости.
Речь идет, в том числе о сотрудниках ООО «АСЭП», а также собственниках транспортных средств, приобретенных по заниженной цене.
Ранее Шилкина арестовали по обвинению в хищении в особо крупном размере. В 2021 году он стал депутатом Госдумы, но досрочно сдал депутатский мандат в конце июля, решив «вернуться к работе в сфере предпринимательства», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru