Экс-депутата Госдумы Шилкина задержали по подозрению в хищении двух миллиардов рублей

По данным издания, Шилкина доставили в Москву для проведения следственных действий. Также правоохранители произвели обыски по месту жительства и в офисе экс-депутата.

По версии следствия, на посту главы ООО «Архангельское специализированное энергетическое предприятие», который он занимал с 2009 по 2021 год, экс-депутат допустил хищение около двух миллиардов рублей. Его подозревают в присвоении или растрате, совершенной организованной группой в особо крупном размере. По данной статье предусмотрено максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.

В конце июля 2024 года Шилкин досрочно сложил с себя полномочия депутата, решив вернуться к предпринимательской деятельности, напоминает «Радиоточка НСН».

