Суд в Москве арестовал экс-депутата Шилкина по делу о растрате
Бывшего депутата Госдумы Григория Шилкина арестовали по обвинению в хищении в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Московских судов общей юрисдикции.
С 2004 по 2021 годы Шилкин был гендиректором ООО «Архангельское специализированное энергетическое предприятие». В 2021-м стал депутатом Госдумы, но досрочно сдал депутатский мандат в конце июля, решив «вернуться к работе в сфере предпринимательства».
Ранее СМИ сообщали, что, по версии следствия, на посту главы ООО «Архангельское специализированное энергетическое предприятие», который он занимал с 2009 по 2021 год, экс-депутат допустил хищение около двух миллиардов рублей, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru