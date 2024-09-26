Суд в Москве арестовал экс-депутата Шилкина по делу о растрате

С 2004 по 2021 годы Шилкин был гендиректором ООО «Архангельское специализированное энергетическое предприятие». В 2021-м стал депутатом Госдумы, но досрочно сдал депутатский мандат в конце июля, решив «вернуться к работе в сфере предпринимательства».

Ранее СМИ сообщали, что, по версии следствия, на посту главы ООО «Архангельское специализированное энергетическое предприятие», который он занимал с 2009 по 2021 год, экс-депутат допустил хищение около двух миллиардов рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

